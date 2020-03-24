Веллингтон, , 05:42 — REGNUM Новых 40 случаев заражения коронавирусом нового типа было выявлено в Новой Зеландии за прошедшие сутки, сообщает агентство Синьхуа.

Сообщается, что в настоящее время число подтвержденных заболеваний COVID-19 в стране достигло 142. Среди новых пациентов четверо заразились коронавирусом, не выезжая за пределы страны. Власти страны распорядились закрыть границы на четыре недели с 25 марта. Также в Новой Зеландии с 24 марта закрываются школы.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 марта в Новой Зеландии было выявлено 53 случая заражения коронавирусом нового типа. Отмечалось, что большинство пациентов выезжали за границу, где и заразились новой инфекцией.

Читайте ранее в этом сюжете: Еще 14 человек заразились коронавирусом в Новой Зеландии