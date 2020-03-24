Токио, , 05:39 — REGNUM Японские власти могут отложить проведение Летней Олимпиады в Токио из-за коронавируса, но на срок не более одного года, 24 марта сообщает газета «Санкэй» со ссылкой на источники в правительстве Японии.

Источники издания поясняют, что еще большие сроки мероприятия не приемлемы, поскольку уже через два года, в 2022 году состоятся Зимние Олимпийские игры в Пекине. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ собирается обсудить этот вопрос с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом в ходе телефонного разговора.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта Синдзо Абэ заявил, что ситуация с распространением COVID-19 в мире не позволяет провести Олимпиаду в Токио в обозначенные сроки.

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