Екатеринбург, , 05:35 — REGNUM В Екатеринбурге задержан предполагаемый убийца 19-летней девушки. Об этом сообщает свердловское областное управление СКР.

Девушка пропала 28 февраля. А 20 марта её тело было найдено в 30 км от Екатеринбурга, в лесополосе. По подозрению в убийстве был задержан гражданин 1989 года рождения, работающий на автомойке.

Ему уже предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Минимум до 13 мая он пробудет в СИЗО.

Глава пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых отмечает, что сотрудники правоохранительных органов отработали многочисленные связи пропавшей девушки. Оказалось, что пропавшая Яна ушла гулять вместе со своей подругой, а возил их знакомый парень в арендованной машине. Подруга девушки затем была доставлена домой, а сама Яна и молодой человек продолжили кататься.

Погибшая была у матери единственным ребёнком. Убийцу удалось изобличить благодаря «детектору лжи», уточнил полковник Горелых.