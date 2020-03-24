Екатеринбург, , 05:28 — REGNUM Заводы Екатеринбурга готовы нарастить выпуск аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Об этом их представители заявили журналистам.

В частности, гендиректор «Уральского приборостроительного завода» Булат Гайнутдинов отмечает, что предприятие готово увеличить выпуск таких приборов в десять раз. Сейчас ежедневно оно выпускает по десять аппаратов.

Также в Екатеринбурге находятся и другие производители аппаратов ИВЛ. Это ООО «Тритон-ЭлектроникС», а также Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод».