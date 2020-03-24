Якутск, , 05:29 — REGNUM В Якутии с 16 по 22 марта заболеваемость ОРВИ и гриппом превысила эпидемиологический порог на 67,7%, в Якутске — на 32,7%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Роспотребнадзоре республики.

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«В структуре положительных находок преобладают вирусы негриппозной этиологии (парагрипп, аденовирусы, риновирусы). Есть единичные находки вирусов гриппа», — пояснили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области отмечен резкий рост заболеваемости ОРВИ и гриппом.