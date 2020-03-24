Якутск, , 05:28 — REGNUM В Якутии в Томпонском районе ветеран тыла и труда Антонина Николаевна Бахматова отметила 100-летний юбилей.

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Юбиляра поздравили родные и близкие, председатель Томпонского Совета ветеранов и и.о. начальника районного отдела семьи и молодежной политики.

Гости вручили приветственный адрес, почётный знак долгожителя Якутии, 100 тыс. рублей от главы республики Айсена Николаева, а также приветственный адрес, цветы и 100 тыс. рублей от главы администрации Томпонского района Якова Степанова, пишет ulus.media.

Также ветеран получила поздравления и подарки от депутата Госсобрания Якутии Виктора Лебедева и главы посёлка Хандыга Любови Корнеевой.

И, конечно, Антонине Бахматовой вручили юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.».

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии 75-летия Великой Победы в стране чествуют ветеранов и тружеников тыла.