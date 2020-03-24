Сургут, Югра, , 05:09 — REGNUM В Сургуте (ХМАО), где проходят лечение в окружной клинической больнице двое заболевших COVID-19, городская поликлиника № 4 получила пятьсот тест-систем на коронавирус. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

На данный момент в Сургуте под наблюдением медиков на карантине находятся 236 человек.

По словам Алексея Добровольского, в Югре есть все условия и оборудование для лечения больных с СOVID-19.

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