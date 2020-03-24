Сиэтл, США, , 05:01 — REGNUM Губернатор американского штата Вашингтон Джей Инсли призвал жителей оставаться дома и не покидать своих жилищ без крайней необходимости из-за угрозы коронавируса нового типа. Об этом политик заявил на своей странице в Twitter.

«Чтобы защитить жителей штата Вашингтон от COVID-19, я издаю указ «Оставайтесь дома, оставайтесь здоровыми», — заявил Инсли.

Согласно указу, жителям не рекомендуется покидать свои дома, если они не выходят по необходимым делам — за покупкой продуктов, на посещение врачей или для выполнения неотложных задач по работе. В штате также закроются все организации и магазины, работа которых не является необходимой для обеспечения жизнедеятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта в американском штате Техас запретили проведение хирургических операций, которые не вызваны необходимостью спасения жизни или здоровья пациентов. К числу таких операций приравняли и аборты.

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