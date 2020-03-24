Вашингтон, , 05:01 — REGNUM Решение уменьшить помощь афганским властям на $1 млрд из-за срыва переговоров по созданию «инклюзивного правительства» в Афганистане приняли США, заявил американский госсекретарь Майк Помпео, 23 марта сообщает его пресс-служба в Twitter.

При этом Помпео выразил сожаление из-за неудачи в подписании соглашения. Он отметил, что «это представляет прямую угрозу национальным интересам США». Госсекретарь предупредил, что американские власти готовы уменьшить еще на $1 млрд сумму помощи, которая должна быть оказана в следующем году.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта Майк Помпео прибыл в Афганистан с неофициальным визитом.

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