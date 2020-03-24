Кемерово, , 04:54 — REGNUM Сибирское управление Ростехнадзора сообщило о переносе даты публичных обсуждений правоприменительной практики за 2019 год в Кемерове. Причина — коронавирус, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Уточняется, что решение принято в соответствии с распоряжением «О дополнительных мерах по недопущению распространения на объектах и территориях Ростехнадзора новой коронавирусной инфекции», а также в связи с введением на территории Кузбасса режима «Повышенная готовность».

Публичные обсуждения, назначенные на 26 марта, переносятся на 2 квартал 2020 года.