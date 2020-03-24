Петропавловск-Камчатский, , 04:57 — REGNUM Прибывшие из Таиланда на Камчатку пассажиры сравнили меры противодействия распространению коронавируса на экзотическом курорте и в российском регионе. Сравнение, по их мнению, не в пользу Камчатки.

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Высказывания пассажиров привело ИА КамИнформ.

«Зашли два сотрудника, проверили температуру. У трапа встречали ещё несколько человек в масках. Всех пассажиров отправили на погранконтроль. На предупреждение пассажиров, что они поедут на общественном транспорте, возражений не поступило. Таким образом сейчас потенциально опасный человек может оказаться в общественном транспорте. В Таиланде на каждом шагу дезинфицирующие гели. Тут, на Камчатке, в аэропорту нигде нет», — сообщили пассажиры.

Всего из Таиланда на полуостров прибыли указанным рейсом 267 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, коронавирус распространяется по России. Не избежал этой участи и Дальний Восток. В Приморье, в Якутии, в Хабаровском крае выявлены заболевшие. Два случая на Сахалине ждут лабораторного подтверждения.