Сеул, , 04:51 — REGNUM Новых 76 случаев заражения коронавирусом нового типа выявлено в Южной Корее за прошедшие сутки. Таким образом, общее число заболевших COVID-19 в стране достигло 9037, сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на данные южнокорейского центра по контролю и профилактике заболеваний.

Число умерших от болезней, вызванных новым коронавирусом, увеличилось на девять человек. Таким образом, общее число жертв эпидемии достигло 120. Отмечается, что менее половины новых случаев приходятся на город Тэгу, где находится один из главных очагов инфекции в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта сталелитейные предприятия Южной Кореи приостановили работу своих заводов в Индии в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа. Пока производство на предприятиях приостановлено до конца марта.

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