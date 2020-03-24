Якутск, , 04:54 — REGNUM В Якутии руководство агрохолдинга «Туймаада» заверило, что сможет в период коронавируса обеспечить население республики качественными продуктами питания собственного производства.

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«Мы хотим заверить, что готовы обеспечить достаточным объёмом собственной продукции не только Якутск, но и республику», — цитирует ЯСИА заместителя генерального директора агрохолдинга Павла Трофимова.

Компания выпускает большой ассортимент куриной продукции, около 20 видов разделки и яйцо куриное трёх категорий Нерюнгринской птицефабрики. Мясную продукцию поставляет Хатасский свинокомплекс.

Молочная продукция и сыр также есть в ассортименте от местного производителя. В перечне продовольствия около 30 видов полуфабрикатов, в том числе замороженная и копченая рыба.

«Агрохолдинг обладает торговой сетью в Якутске, Намцах и Покровске. В наших магазинах умеренные цены для населения», — добавил Павел Трофимов.

Как сообщало ИА REGNUM, в магазинах Челябинска упал спрос на товары первой необходимости и продукты питания.