Новосибирск, , 04:43 — REGNUM В новосибирском аэропорту «Толмачёво» организовано круглосуточное дежурство скорой помощи и волонтёров медколледжа из-за коронавируса. В воздушной гавани уточняют, что это совместная инициатива с областными министерством здравоохранения и управлением Роспотребнадзора.

Волонтёры и студенты — медики посменно, круглосуточно дежурят в зоне прилёта терминала внутренних авиалиний. С помощью тепловизора они измеряют температуру всем прибывшим. Группы дежурных по три человека сопровождает преподаватель.

В терминале Б (международные авиалинии) круглосуточно работает кабинет первичного приёма для обращения по поводу респираторных симптомов. Осмотр ведут фельдшеры скорой помощи.

Пассажиры, прибывающие международными рейсами, проходят через специалистов Роспотребнадзора.

В аэропорту уточнили, что принимают все необходимые меры, предписанные ВОЗ, Роспотребнадзором, правительством РФ и правительством Новосибирской области.