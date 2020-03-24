Южно-Сахалинск, , 04:31 — REGNUM На Сахалине всё чаще выявляются факты сокрытия гражданами поездок за границу. Островитяне не сообщают властям о зарубежных турах, чтобы избежать карантина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве региона.

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Несмотря на то, что на период карантина все, побывавшие за границей, получают больничный лист, находятся граждане, не желающие выполнять требования по предотвращению распространения инфекции. Они скрывают визиты за рубеж и спокойно ходят на работу.

«Коллектив с руководителем должны быть начеку. Если такой человек выявляется, необходимо немедленно реагировать. В случае сокрытия такой информации будет жёсткое реагирование. Это может неблагоприятно сказаться на экономической ситуации, но положительно повлияет на эпидемиологическую обстановку. Мы все должны объединиться, чтобы не допустить распространения заболевания. Все возможные источники инфекции должны быть выявлены и приняты соответствующие меры», — сказал министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Ющук.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах ДФО выявляются новые случаи заражения коронавирусом. 7 человек заболели в Якутии, 4 — в Хабаровском крае, 2 — в Приморье, 2 пока не подтвержденных случая на Сахалине.