Пекин, , 04:21 — REGNUM За прошедшие сутки на материковой части Китая выявлено 78 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, из которых 74 — «импортные», сообщает 24 марта агентство Синьхуа.

Среди всех «импортных» случаев заражения, 31 приходится на Пекин, 14 — на провинцию Гуандун. Девять случаев выявлено в Шанхае и еще пять — в провинции Фуцзянь. Четыре заразившихся зарегистрировано в Тяньцзине и на одного меньше в провинции Цзянсу.

По два случая выявлено в провинциях Чжэцзян и Сычуань. В провинциях Шаньси, Ляонин, Шаньдун и городе Чунцине выявлено по одному вновь заразившемуся, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Еще семеро пациентов умерли от коронавируса за прошедшие сутки и еще 35 человек изолированы с подозрением на заражение. Все случаи гибели приходятся на провинцию Хубэй, а точнее — ее столицу, город Ухань.

Еще 456 человек были выписаны из больниц по выздоровлению, а общее число тяжелых случаев протекания болезни снизилось на 176 до 1573. Общее число подтвержденных случаев заражения в Китае достигло 81 171, включая 4753 пациентов, которые продолжают получать лечение в госпиталях. Всего 73 159 человек на данный момент переболели коронавирусом в стране и 3277 человек скончались от вируса.