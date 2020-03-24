Пекин, , 04:17 — REGNUM Количество новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Китая за сутки составило 78, из них 74 человека прибыли в страну уже заболевшими, 24 марта сообщается на сайте госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Также за последние 24 часа скончались семь человек, а 456 — выздоровели. С момента начала вспышки в Китае зафиксировано 81 171 случаев заражения новым коронавирусом, из них — 73 159 человек были выписаны, а 3 277 пациентов скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта китайская провинция Чжэцзян на востоке страны понизила на одну ступень уровень эпидемиологической угрозы — со второй на третью.

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