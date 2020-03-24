Вашингтон, , 04:14 — REGNUM Первая леди США Меланья Трамп сдала тест на заражение коронавирусом нового типа, заявил американский президент Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме.

«Она в порядке. Результат отрицательный», — заявил он.

Сам американский лидер сдал анализы на наличие нового коронавируса неделей ранее. Тесты также показали отрицательный результат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что смертность от заражения коронавирусом нового типа в США не превышает 1%. Однако, по последним данным Университета Хопкинса, ведущего подсчет на основе официальных данных, число летальных исходов составляет около 1,4% от общего числа заболевших.

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