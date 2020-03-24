Благовещенск, , 04:09 — REGNUM Аэропорт Благовещенска примет четыре рейса с российскими туристами, эвакуированными из стран Азии.

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Один борт уже прибыл 23 марта из вьетнамского Нячанга. Следующие рейсы ожидаются 29, 30 и 31 марта из Утопао, Пхукета и Нячанга соответственно, пишет Байкал24.

Все пассажиры прибывших рейсов будут проходить двойной тепловизионный контроль и осмотр врача в аэропорту, а позже отправятся на двухнедельный домашний карантин. Всего на новую коронавирусную инфекцию в Приамурье обследовали 896 человек. Зараженных в регионе не зарегистрировано.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье официально подтверждено два случая заражения коронавирусом.