Ухань, Китай, , 04:05 — REGNUM Клинические наблюдения показали, что традиционная китайская медицина (ТКМ) показала себя достаточно эффективно в лечении пациентов с новым коронавирусом, сообщает 23 марта агентство Синьхуа.

Как стало известно, 91,5% всех пациентов, или 74 187 человек, у которых был диагностирован новый коронавирус, получали препараты ТКМ. По словам партийного руководителя Национальной администрации ТКМ Юй Яньхуна, такие препараты получали 90,6% всех пациентов с COVID-19.

Все препараты эффективно снимали симптомы, а также замедляли развитие заболевания, увеличивая показатель излечения от болезни и снижая смертность, отмечает эксперт.

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