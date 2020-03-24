Вашингтон, , 04:05 — REGNUM Уровень смертности в США в результате заболеваний, вызванных коронавирусом нового типа, не превысит одного процента, заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе беседы с журналистами.

«Мы говорим о том, что уровень будет менее одного процента. Уровень смертности — это существенный фактор», — заявил он.

Трамп выразил уверенность, что в настоящее время уровень смертности от COVID-19 в США «существенно ниже» одного процента от числа заболевших.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Университета Хопкинса, число скончавшихся от коронавируса в США достигло 573 человек, общее число зараженных составляет 41 511. Таким образом, уровень смертности от COVID-19 в Соединенных Штатах составляет около 1,4%.

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