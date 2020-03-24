Вашингтон, , 04:04 — REGNUM Один из журналистов, который регулярно присутствовал на встречах президента США Дональда Трампа с журналистами в Белом доме, мог заболеть COVID-19, 23 марта сообщил Трамп на очередном брифинге.

Президент пожелал скорейшего выздроровления пациенту, отметив при этом, что не владеет информацией о его личности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что у не менее десяти членов бразильской делегации, встречавшейся с Дональдом Трампом, была диагностирована коронавирусная инфекция.

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