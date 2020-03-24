Петропавловск-Камчатский, , 04:13 — REGNUM Правительство Камчатского края прилагает максимальные усилия для информирования населения региона о коронавирусе и ситуации в регионе в условиях пандемии инфекции нового типа в мире. Для камчатцев работают различные новые информационные ресурсы, в том числе и телеграм-канал, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе по противодействию распространению коронавируса Камчатки.

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Для оперативного информирования населения о ситуации с коронавирусом работает специальная информационная площадка регионального минздрава. Оперативно «Оперативный штаб по противодействию распространению CОVID-19» размещает всю текущую информацию о ситуации в регионе, связанную с коронавирусом, в специально созданном для этой цели телеграм-канале «Коронавирус. Оперштаб. Камчатка».

Также в регионе организованы горячие линии минздрава и Роспотребнадзора.

По сведениям правительства Камчатского края, на сегодняшний день больных коронавирусом на полуострове нет.

Как сообщало ИА REGNUM, коронавирус распространяется по России, хоть и не с такой скоростью, как это происходит в Европе. Тем не менее, в регионах Дальнего Востока уже есть первые случаи заболевания — 7 человек в Якутии, 4 в Хабаровском крае, два пока не подтвержденных на Сахалине, и два лабораторно подтвержденных случая в Приморском крае.