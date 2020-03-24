Новосибирск, , 03:48 — REGNUM В Новосибирской области, по данным оперативного штаба, на 21:00 (время местное) 23 марта новых случаев коронавирусной инфекции не зарегистрировано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.Ранее было выявлено четыре пациента с коронавирусом. Все они находятся в инфекционной больнице. Их состояние удовлетворительное. В оперштабе отметили, что в области начали оформлять электронные больничные тем, кто вернулся из-за границы и находится на карантине. С 20 марта их стали выдавать и тем, кто проживает вместе с ними. Согласно официальным данным, ситуация с ОРВИ и гриппом в Новосибирской области стабильная. За сутки заболели — 2 945 человек, госпитализировано — 87.