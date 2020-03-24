Дакар, , 03:47 — REGNUM Режим чрезвычайного положения и комендантского часа был объявлен в Сенегале и Кот д'Ивуаре властями стран из-за опасности коронавирусной инфекции, 23 марта сообщается на страницах лидеров этих государств в соцсетях.

Так, глава Кот д'Ивуара Алассан Уаттара написал в Facebook с 24 марта в республике закрываются все развлекательные заведения и объекты общественного питания, а также вводится комендантский час. О сходных мерах сообщил в своем Twitter президент Сенегала Маки Салл.

Как сообщало ИА REGNUM, количество случаев заражения новым коронавирусом в Сенегале составляет 79, а в Кот д'Ивуаре — 25.

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