Анадырь, , 03:40 — REGNUM На Чукотке новорождённым при выписке вручают наборы с вещами первой необходимости.

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В комплект «Рождённому на Чукотке» входит 25 вещей для младенца.

Первым, кто получил подарки, оказались двойняшки, родившиеся в Анадыре.

В подарочный набор входят одеяла, пелёнки, распашонки, подгузники и ещё много вещей, которые необходимы при уходе за новорождёнными, пишет ИА «Чукотка».

"Всего мы закупили 329 таких наборов. В этом году будет ещё закупка, на это предусматриваются деньги из окружного бюджета», — сказала заместитель начальника управления социальной поддержки населения Светлана Шарафутдинова.

Как сообщало ИА REGNUM, в ЗАГСах Нижегородского региона при регистрации детей родителям будут вручать памятный подарок — сувенирную ложку с надписью «С Днём рождения!».