Хьюстон, США, , 03:30 — REGNUM Власти американского штата Техас запретили аборты на фоне пандемии коронавируса нового типа, сообщает агентство Associated Press.

Сообщается, что запрет коснется тех абортов, которые «не вызваны необходимостью спасения жизни или здоровья матери». За нарушение запрета грозит штраф в размере $1000 или 180 дней тюремного заключения.

«Нет никаких исключений из запрета губернатора на проведение не жизненно важных хирургических операций и процедур, включая аборты», — заявил генпрокурор штата Кен Пакстон.

Как сообщало ИА Регнум, по последним данным, в Соединенных Штатах уже более 500 человек умерли от заражения коронавирусом нового типа, а число заболевших COVID-19 превысило 40 тыс. человек. Отмечалось, что около трети всех случаев заболевания приходится на город Нью-Йорк.

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