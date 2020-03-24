Якутск, , 03:25 — REGNUM Власти Якутии не намерены на данном этапе вводить карантинные меры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Оперативный штаб по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции по итогам рассмотрения эпидемиологической ситуации не видит необходимости в объявлении карантина в регионе.

«Нынешняя ситуация, конечно, требует ограничительных мер, но вводить карантин, который вводится по требованию главного санитарного врача республики, или объявлять режим ЧС ни по городу Якутску, ни по каким-либо другим муниципальным образованиям республики мы не намерены», — сказал глава республики Айсен Николаев.

При этом он добавил, что легковые автомобили автобазы правительства и парламента Якутии будут переданы в распоряжение министерства здравоохранения республики для распределения по медицинским организациям Якутска.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта мэр Якутска заявила, что в городе необходимо ввести карантин. Официально инфицированных в республике — семь человек.

Всего на Дальнем Востоке уже зарегистрировано 15 случаев коронавируса.