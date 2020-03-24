Ханчжоу, Китай, , 03:14 — REGNUM Провинция Чжэцзян на востоке Китая понизила на одну ступень уровень эпидемиологической угрозы, введенный в регионе в связи с коронавирусом, сообщает 23 марта агентство Синьхуа.

Начиная с 23 марта в регионе действует третий уровень эпидемиологического предупреждения вместо второго, действовавшего до указанного времени, сообщили местные власти. 2 марта регион уже понижал уровень угрозы с высшего первого до второго уровня.

Отметим, что в провинции Чжэцзян уже на протяжение 30 дней подряд не было выявлено ни одного нового внутреннего случая заражения коронавирусом, хотя ранее провинция считалась одной из самых пострадавших от эпидемии.