Москва, , 03:09 — REGNUM В правительстве России предложили Минтруду не вносить на согласование проект поправок в Трудовой кодекс, который изменил бы действующий порядок взаимодействия между работодателями и работниками во время эпидемии. Об этом 24 марта сообщает РБК.

«В том варианте документа, который подготовило министерство, правительство видит риски для работников», — объяснил источник.

Отмечается, что в проекте Минтруда предлагалось наделить правительство правом устанавливать срок уведомления работника о предстоящем увольнении в связи с сокращением штата или из-за ликвидации предприятия в условиях эпидемии. В правительстве такие ситуации назвали «полностью урегулированными» действующим законодательством.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил министерствам труда и юстиции предотвращать «необоснованные и превентивные» увольнения в период действия ограничений, вызванных коронавирусом.

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