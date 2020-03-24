Пекин, , 03:09 — REGNUM Археологи обнаружили семь гробниц возрастом более 1400 лет в городе Ланчжун на юго-западе Китая, сообщили в городской администрации культурного наследия, передает 23 марта агентство Синьхуа.

Гробницы относятся к периоду Южных и Северных Династий (420 — 589 н.э.). Они были найдены на строительной площадке в деревне Баочжусы. Местные власти обеспечили их защиту и очистку, сообщил заместитель директора администрации Лю Фули.

Среди семи гробниц три были найдены 18 февраля. На них имеются изображения птиц и геометрических фигур. Прочие были найдены 29 февраля. Лишь одна из них сохранилась относительно хорошо. Там были найдены изделия из керамики. Также исследователи обнаружили там железный чайник и целый ряд прочих артефактов.