Вашингтон, , 03:00 — REGNUM Американские санкции против Ирана не запрещают Исламской Республике импортировать продукты питания и медикаменты, заявила пресс-секретарь Госдепа США Морган Ортагус на своей странице в Twitter.

«Факт: санкции США не затрагивают импорт еды, лекарств и медицинского оборудования, а также другой гуманитарной продукции», — заявила она.

Ортагус добавила, что документы иранских медицинский компаний свидетельствуют о том, что страна закупала иностранные наборы для анализов еще с января.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в заражении коронавирусом граждан пяти стран. По его словам, случаи заражения связаны с «пренебрежительным отношением властей Ирана к здоровью людей».

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