Москва, , 02:53 — REGNUM Сложившаяся в мире эпидемиологическая ситуация, вызванная новым коронавирусом, фактически является репетицией биологической войны, заявил глава национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль в эфире телеканала «Россия 24».

«Фактически сегодня это (ситуация с распространением коронавируса. — прим. ред.) репетиция биологической войны», — сказал он.

По мнению Рошаля, в условиях пандемии в мире говорят только о ней, забыв про атомную войну и про терроризм. При этом людей волнует прежде всего готовность здравоохранения противостоять новой угрозе.

Учёный добавил, что «проведенное сокращение коек, сокращение кадров в здравоохранении, оптимизация — с этой точки зрения это не совсем хорошо».

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