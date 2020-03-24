Хайкоу, Китай, , 02:46 — REGNUM Южная китайская туристическая провинция и одноименный остров Хайнань запустила план восстановления туристической отрасли и снижения влияния эпидемии нового коронавируса, сообщает агентство Синьхуа.

План включает 30 мер по шести направлениям, включая усиление финансовой поддержки и стимуляцию потребления в сфере туризма, а также продвижение туризма на глобальном уровне, сообщил заместитель директора провинциального бюро туризма, культуры, радио, телевидения и спорта Лю Чэн во время пресс-конференции.

Для этого власти региона намерены выделить по меньшей мере 150 млн юаней (около $21 млн) денежных средств на поддержку туристических компаний. Регион также продолжит упрощать условия для работы магазинов беспошлинной торговли и интернет-коммерции.