Джакарта, , 02:40 — REGNUM Более 800 тыс. тестовых наборов на выявление нового коронавируса COVID-19 прибыло из Китая в столицу Индонезии, сообщает 23 марта агентство Синьхуа.

Груз был доставлен китайской авиакомпанией Xiamen Airlines. В отделении компании в Джакарте сообщили, что груз состоит из десятков тысяч медицинских перчаток и более 17 тонн материалов для профилактики заболеваний.

Он приземлился в Международном аэропорту Джакарты ранним утром 23 марта. Китай таким образом удовлетворил обращение властей Индонезии, которое поступило двумя сутками ранее. Китаю потребовалось всего 48 часов на сбор и пересылку груза.

Напомним, что первый случай заражения коронавирусом в Индонезии был выявлен тремя неделями ранее, а общее число заразившихся в стране достигло 514 человек и еще 48 человек скончались.