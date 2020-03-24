Пекин, , 02:32 — REGNUM Власти Китая усилили борьбу с преступлениями, связанными с продажей контрафактных семян, удобрений, пестицидов и прочих фермерских товаров на время сезона пашни, сообщает агентство Синьхуа.

Как отметил представитель Министерства общественной безопасности КНР Ду Янь, департаменты общественной безопасности на различных уровнях добились внушительных результатов в расследовании подобного рода преступлений.

Полиция провинций Ляонин, Хэйлунцзян, Цзянсу и Фуцзянь раскрыли большой количество подобного рода преступлений, связанных с производством и продажей контрафактных и низкокачественных семян, а также удобрений и ветеринарных препаратов.

В одном случае биотехнологическая компания из провинции Хайнань на самом юге Китая была уличена в подделке более чем 50 видов пестицидов на сумму более 19 млн юаней (около $2,67 млн).