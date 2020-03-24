Нью-Йорк, США, 24 марта 2020, 02:31 — REGNUM Клинические испытания лекарственного препарата от нового коронавируса начнутся в Нью-Йорке 24 марта. Об этом объявил президент в США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами.
Он отметил, что данное средство успешно применялось в борьбе с малярией.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 23 марта на территории Нью-Йорка выявлено 12 339 случаев заболевания COVID-19.
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