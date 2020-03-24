Хельсинки, , 02:27 — REGNUM Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Финляндии достигло 700, сообщает агентство «Синьхуа».

По последним данным, 50 человек в настоящее время находятся в больницах, среди них 13 — в тяжелом состоянии. Также Финляндия подтвердила один летальный исход от заражения коронавирусом нового типа.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что правительство уже работает над ужесточением ограничений для предотвращения распространения инфекции. В частности, рассматривается возможность закрытия ресторанов и баров, а также ряд ограничений для общественного транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 марта, число зараженных коронавирусом нового типа в Финляндии достигало 450 человек. Ранее финские власти распорядились закрыть границы до 13 апреля.

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