Нью-Йорк, США, , 02:24 — REGNUM Количество заболевших COVID-19 в Нью-Йорке составило 12 339 человек, 23 марта объявил мэр города Билл де Блазио в ходе на пресс-конференции.

Он отметил, что это число составляет 35% от всех случаев заражения новым коронавирусом на территории США.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта в связи с ситуацией с коронавирусом власти штата Нью-Йорк потребовали от местных больниц увеличить вместимость на 50%.

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