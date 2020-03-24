Вашингтон, , 02:15 — REGNUM HP сообщила, что она разрабатывает гарнитуру виртуальной реальности нового поколения совместно с Valve и Microsoft. Информация появилась на сайте компании 23 марта.

Производитель пока не сообщил никаких деталей, предложив всем желающим зарегистрироваться на странице проекта и оставить электронную почту, чтобы впоследствии получить письмо с информацией о новостях про устройство.

HP заявила, что гарнитура установит «новый стандарт» в технологиях виртуальной реальности, будет более «удобной и совместимой», чем существующие устройства и обеспечит «более захватывающий» геймплей.

Напомним, 23 марта 2020 года компания Valve выпустила новую игру Half-Life: Alyx, основанную на технологии виртуальной реальности. Аналитик компании NPD Group Мэт Пискателла обратил внимание, что через несколько часов после релиза число зрителей Twitch, которые смотрят трансляции прохождения этой VR-игры, превысило чило игроков в 12,5 раз.

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