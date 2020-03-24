Киев, , 01:59 — REGNUM Стабилизационный фонд в размере 200 млрд гривен (около $7,2 млрд) будет создан Украине для смягчения последствий от распространения нового коронавируса, 23 марта заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телеканала ICTV.

Шмыгаль добавил, что средства должны будут направляться на помощь пострадавшим гражданам и компаниям.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта заместитель главы офиса украинского президента Юлия Ковалив заявила, что при оптимальном варианте завершения пандемии коронавируса внутренний валовой продукт Украины упадет минимум на 5%.

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