Вашингтон, , 01:58 — REGNUM Спидраннеры (геймеры, проходящие игры на скорость) выложили в сеть два ролика, в которых демонстрируется, как DOOM Eternal можно пройти менее, чем за полтора часа. Оба видео 23 марта опубликовал журнал PC Gamer.

Издание отмечает, что ранее в сеть уже выкладывались ролики, в которых геймеры проходили игру примерно за два часа. Однако пользователи, известные под никами BloodThunder и CreeperHntr показали, как можно сэкономить ещё около 30 минут.

Стоит отметить, что релиз DOOM Eternal состоялся лишь четыре дня назад — 20 марта 2020 года. Игра вышла на платформах PlayStation 4, Xbox One и ПК. 21 марта 2020 года она установила рекорд по числу одновременно играющих в неё геймеров.

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