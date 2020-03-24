Дублин, , 01:49 — REGNUM Новых 219 случаев заражения коронавирусом нового типа было выявлено в Ирландии за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба ирландского департамента здравоохранения.

Также за сутки умерло два человека от заболеваний, вызванных новой инфекцией. Общее число зараженных в стране составляет 1125 человек. При этом сообщается, что еще большое число людей ожидает результатов анализов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 марта общее число зараженных новым коронавирусом в Ирландии составляло 557 человек.

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