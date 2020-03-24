Пекин, , 01:37 — REGNUM Пекинский зоопарк, являющийся очень популярным местом отдыха в китайской столице, частично возобновил свою работу, говорится в заявлении, выпущенном администрацией зоопарка, передает агентство Синьхуа.

Уличные туристические выставки были возобновлены в период 7:30 до 17:30, в то время как работа всех программ внутри помещений пока приостановлена. Администрация зоопарка требует от всех гостей проходить измерение температуры тела, носить маски и соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров друг от друга. При этом, число посетителей будет строго ограничено.

Кроме того, гости должны резервировать билеты не менее чем за один день через страничку зоопарка на социальной интернет-платформе WeChat.

Напомним, что зоопарк был полностью закрыт для посетителей с 24 января, когда началось празднования Фестиваля Весны или Китайского Нового года. Тогда же началась вспышка нового коронавируса в Китае. Судя по тому, что зоопарк на прошлогодних новогодних праздника принял 240 тыс. посетителей, в этом году он потерял как минимум не меньше гостей.