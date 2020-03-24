Шанхай, Китай, , 01:30 — REGNUM Власти Шанхая теперь требуют от всех прибывающих в город из-за рубежа проходить тест на нуклеиновые кислоты с целью выявления нового коронавируса, сообщает агентство Синьхуа.

Новые меры расширят программу действий, применяемую ранее в отношение тех, кто прибывает в Шанхай из 24 наиболее сильно пострадавших от коронавируса стран мира вне зависимости от их национальности, сообщили местные власти во время пресс-конференции.

Правила действуют с 23 марта в отношение всех входящих рейсов. Пассажиры, которые пребывают даже не из ключевых стран по проблеме коронавируса, также должны будут сдавать указанные выше анализы, а также проходить замер температуры тела, а также заполнять соответствующие формы по их перемещению в предыдущие дни.

На прошедшей неделе власти Шанхая обязали всех прибывающих в город из 24 наиболее пострадавших от эпидемии стран проходить 14-дневный карантин в специально утвержденных местах.