Урумчи, Китай, , 01:24 — REGNUM Археологи занимаются проверкой состояния фресок на месте древних буддистских гротов после землетрясения магнитудой 5,0, произошедшего в Синьцзян-Уйгурском автономном районе ранним утром 23 марта, сообщает агентство Синьхуа.

Землетрясение произошло в уезде Байчэн округа Аксу в Синьцзяне примерно в 3:21 по местному времени, а эпицентр толчков залегал на глубине 10 км. Местность оказалась плохо заселена, а вся инфраструктура газопроводов и нефтепроводов находится в нормальном состоянии. Это важно постольку, поскольку Байчэн является крупным поставщиком энергии в Синьцзяне.

Местные исследователи, тем не мнее, занимаются изучением состояния древних буддистских фресок в Гротах Кызыл после землетрясений. Они были построены в третьем веке и являются самыми ранними из найденных крупнейших буддистских гротов. Их площадь занимает 10 тыс. кв. метров. Там содержатся цветные скульптуры и фрески, что несет большую ценность при изучении распространения буддизма на западе Китая.

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