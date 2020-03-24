Вашингтон, , 01:12 — REGNUM Геймдизайнер уровней VR-игры Half-Life: Alyx Дарио Казалиобъяснил, почему Valve до сих пор не выпустила третью часть Half-Life. Об этом 23 марта сообщил портал IGN.

Казали обратил внимание на то, что вторая часть Half-Life создавалась так долго в том числе потому, что она разрабатывалась вместе с «движком» (базовая программа игры) Sourse.

«Получить стабильную технологию, а затем создать игру на ее основе», — сказал Казали, добавив, что такой вывод должны сделать разработчики из своего опыта.

Он пояснил: вместо того, чтобы создавать игры на уже зрелом Sourse, разработчики продолжили дорабатывать «движок», добавляя в него всё новые и новые функции, потому что «никогда не были достаточно довольны тем, что придумали». Геймдизайнер подчеркнул, что это «хорошая концепция», однако отметил, что в случае Valve она получила не очень хорошую реализацию.

Казали также сообщил, что при таком подходе компания продолжала работать над различными проектами по Half-Life все последние 12 лет, однако ей не понравился ни один из них настолько, чтобы она реализовала его полностью.

Напомним, 23 марта 2020 года состоялся релиз игры Half-Life: Alyx в сервисе Steam. Это первая игра по вселенной Half-Life за последние 12 лет, разработанная исключительно для платформ виртуальной реальности.

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