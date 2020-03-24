Кишинёв, , 00:44 — REGNUM Решение расширить режим ЧП с 25 марта и привлечь военнослужащих к охране общественного порядка в Молдавии приняли власти страны, сообщил молдавский премьер-министр Ион Кику в ходе брифинга после заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Ужесточение будет заключаться в запрете на посещение парков и других публичных мест.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта власти Молдавии объявили режим чрезвычайного положения в республике сроком до 15 мая.

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