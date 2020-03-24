Вашингтон, , 00:35 — REGNUM После выхода Half-Life: Alyx число зрителей, которые смотрят трансляции прохождения этой VR-игры, более чем в 12 раз превысило число играющих в неё стримеров. Об этом 23 марта сообщил на своей Twitter-странице аналитик Мэт Пискателла.

https://twitter.com/MatPiscatella/status/1242144291851403264

Сотрудник компании NPD Group обратил внимание, что на Twitch стримерами было открыто около 19 тыс. трансляций, в то время как число зрителей превысило 238 тыс. В комментариях к его публикации один из пользователей заметил, что в этом нет ничего удивительного, поскольку в игровом процессе задействована «дорогостоящая аппаратная часть».

Геймеры могут сыграть в Half-Life: Alyx только в том случае, если у них есть гарнитура виртуальной реальности. Ранее геймдизайнер Робин Уокер, работавший над этим проектом Valve, отметил, что игра построена на базе механик, которые можно реализовать только в в VR. Он также добавил, что при этом Alyx является полноценной игрой в серии Half-Life.

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