Стокгольм, , 09:39 — REGNUM По крайней мере, 6 из 15 умерших людей от коронавируса COVID-19 в Стокгольме, являются сомалийцами. Такая цифра соответствует данным Шведско-малайской медицинской ассоциации. Об этом вечером 23 марта сообщила шведская газета Fria Tider.

В настоящее время в Швеции, как и во многих других странах, число людей, умирающих от коронавируса, постоянно увеличивается. Вечером 23 марта эта цифра выросла до 33 человек. Сообщается, что многие из тех, кто умер в Стокгольме и пригородах столицы, являются сомалийцами. Журналисты Fria Tider отмечают, что насколько можно доверять этим цифрам неизвестно, так как власти столичного региона вообще не имеют права обрабатывать данные об этнической принадлежности проживающих горожан.

Тем не менее, Шведско-малайская медицинская ассоциация утверждает, что по крайней мере шесть из пятнадцати умерших от COVID-19, имеют сомалийское происхождение, большинство из которых проживали в стокгольмском пригороде Ярва.

«Я не знаю, почему район Ярва так выделяют, когда дело касается людей, умерших от COVID-19. Но многие здесь живут очень тесно. Несколько поколений могут жить в одной квартире… В то же время мы также знаем, что общественное здравоохранение в целом хуже в таких уязвимых районах, как Ярва», — заявила член правления Шведско-малайской медицинской ассоциации Джихан Мохамед.

По словам Мохамеда, объяснение может заключаться в том, что у сомалийцев другая культура, чем у шведов. Они много общаются между собой и очень близки друг к другу социально. Она также напомнила, что в Сомали пока не было никакой информации о коронавирусе COVID-19.